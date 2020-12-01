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البيئة: إنشاء أول محطة رصد لحظية للهواء بالشيخ زايد

01:43 م الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
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كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بعدد من القضايا البيئية المختلفة ومنها تحسين جودة الهواء من خلال عدد من المشروعات ومنها زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء والعمل على تحسين جودته، حفاظا على البيئة وصحة المواطنين، ووفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقاً للحدود القانونية الواردة بقانون البيئة.

وأوضحت ياسمين فؤاد، أنه تم إنشاء وتركيب أول محطة رصد لحظية متكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط بمدينة الشيخ زايد كأحد المدن الجديدة، ليصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 108 محطات على مستوى الجمهورية.

وفي سياق متصل فقد تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات مدخنتين لإنتاج الكهرباء بمحطة كهرباء الكريمات البخارية التابعة لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وذلك في إطار جهود إحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى.

ويتم رصد عناصر: (ثانى أكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، أول أكسيد الكربون، الأكسجين، درجة الحرارة، معدل التدفق، الضغط)، من خلال أجهزة الرصد لتلك العناصر، ومراجعة قراءات الأجهزة ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

وأضافت فؤاد، أنه بهذا الربط فقد بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظات القاهرة الكبرى 21 منشأة بعدد 88 مدخنة وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية 76 منشأة تمثل 352 مدخنة.

وشددت على حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأداء المنشآت الصناعية على مدار الساعة والتنبيه على المنشآت حال تجاوز الحدود المسموح بها للانبعاثات، واتخاذ الإجراءات الفورية لإيقاف مصادر التلوث بشكل عاجل للحفاظ على البيئة.

محطة رصد لحظية للهواء ياسمين فؤاد الشيخ زايد

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