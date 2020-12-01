القوى العاملة: تعويض 17 مصريا ماتوا بـ"كورونا" في السعودية بـ 35 مليون جنيه

كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن استحقاق أسر 17 عاملا مصريا يعملون بالقطاع الصحي بالسعودية، وافتهم المنية بسبب فيروس كورونا، تعويضا يصل إلى 8.5 مليون ريال سعودي، أي ما يوازي 35 مليونا و445 ألف جنيه مصري.

وبحسب بيان القوى العاملة اليوم الثلاثاء، يأتي ذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الذي أقر 500 ألف ريال لذوي المتوفين بسبب الفيروس من العاملين بالقطاع الصحي بالمملكة.

جاء ذلك في تقرير عاجل، للوزير، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة بالرياض بالمملكة، حيث أشار فيه الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب بالرياض، إلى أنه جاري التنسيق مع الشئون القنصلية بالرياض في هذا الخصوص، حيث تم حصر حالات الوفاة بدائرة اختصاص القنصلية العامة وبلغت 17 حالة وتم مخاطبة وزارة الصحة السعودية لمعرفة آلية صرف المستحقات.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز قرر في وقت لا حق صرف مبلغ 500 ألف ريال (نحو 133 ألف دولار) لذوي المتوفين بسبب فيروس كورونا بالمملكة من العاملين بالقطاع الصحي سواء العام أو الخاص، ويشمل السعوديين وغير السعوديين العاملين سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، ويعمل بأثر رجعي منذ تسجيل أول إصابة بـ كورونا في السعودية بتاريخ 2 مارس 2020.