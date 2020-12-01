الحفاظ على العمالة ومبادرات تسويقية.. العناني يناقش ملفات السياحة مع ممثلي القطاع

كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف، ورؤساء جمعيات المستثمرين السياحيين، ومجموعة من المستثمرين، في حضور نائب الوزير لشؤون السياحة وعدد من قيادات الوزارة.

وبحسب بيان اليوم، ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع السياحي وتحديد التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع الحيوي في ظل أزمة الموجة الثانية لفيروس كورونا، بالإضافة إلى تقديم المقترحات، واستعراض الرؤى المستقبلية للنهوض بالمنتج السياحي المصري.

واستعرض الاجتماع الموقف الراهن للقطاع السياحي المصري، وآلية العمل الحالية بالقطاع؛ حيث قام الوزير بتوضيح بعض الأمور الخاصة بقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية من مطاعم وكافتيريات والاستثناءات الجائزة بموجب هذا القرار.

وتطرق الوزير إلى توضيح فلسفة وأهمية مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية المزمع عرضه قريبًا على مجلس الوزراء، والذي سيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.

واستمع العناني، خلال الاجتماع، إلى المشكلات التي تواجه المستثمرين ومطالبهم ومقترحاتهم؛ ومنها مشكلات المديونيات على سداد المستحقات الخاصة باستخدام المرافق وبعض الرسوم المقررة للجهات الحكومية، مطالبين بمد فترة السماح لمبادرة المتعثرين في سداد القروض للبنوك في إطار المبادرة الخاصة بالبنك المركزي.

ومن جانبه، أشار وزير السياحة إلى أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل النهوض بالقطاع السياحي وتذليل كل العقبات الممكنة وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع المهم، وذلك في إطار قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية المعتمدة؛ بما يحافظ على سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين، مؤكدًا أن أي دعم تقدمه الدولة هو شريطة الالتزام بعدم تسريح العمالة والاحتفاظ بها في كل المنشآت السياحية والفندقية.

وناقش الاجتماع أيضًا العديد من الآليات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في زيادة التدفق السياحي إلى مصر من الأسواق المختلفة، بالإضافة إلى سبل تنشيط حركة السياحة الداخلية؛ خصوصًا في ظل اقتراب إجازات أعياد الميلاد المجيدة ومنتصف العام الدراسي الحالي.

وتطرق الوزير إلى الحديث عن التعاون القائم مع الوزارات المعنية؛ خصوصًا وزارة الطيران المدني، لدراسة إمكانية عمل مبادرات تسويقية لتشجيع السياحة الداخلية؛ ومنها منح تخفيضات على أسعار تذاكر الطيران الداخلي، وكذلك منح تخفيض على أسعار تذاكر زيارة المتاحف والأماكن الأثرية المختلفة بالمدن السياحية.

وتم عرض الفرص المتاحة للاستثمار لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية، وفرص الاستثمار السياحي في بعض الأنشطة السياحية، بالإضافة إلى بحث أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والقطاع الخاص؛ لتكثيف الحملات الترويجية لمصر وتسليط الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، وذلك في ما بعد أزمة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يحرص منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار في ديسمبر الماضي، على عقد لقاءات موسعة ومستمرة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف والعديد من المستثمرين السياحيين بالمحافظات السياحية المختلفة؛ منها البحر الأحمر ومرسى علم وجنوب سيناء وطابا ونويبع والأقصر وأسوان، للاستماع إلى مشكلاتهم ومناقشة مقترحاتهم؛ لدعم وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر.