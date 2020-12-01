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وزيرا الدولة للإنتاج الحربي والشباب والرياضة يكرمان فريق تنس الطاولة سيدات

10:21 ص الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
وزيرا الدولة للإنتاج الحربي والشباب والرياضة يكرمان فريق تنس الطاولة سيدات

أشرف صبحي وزير الرياضة

كتب- مصراوي:

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، فريق تنس الطاولة سيدات التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وذلك لحصوله علي المركز الثاني في تنس الطولة لبطولة دوري الوزارات النسخة الأولي، حيث تم التكريم في القرية الأوليمبية بالمعادي.

من جانبه شكر وزير الإنتاج الحربي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي المجهود الذي قامت به وزارته لنجاح هذه النسخة من دوري الوزارات، وأكد علي سعادته بالتفوق الرياضي لفريق تنس الطاولة وعلي دعمة لكافة العاملين بالوزارة والهيئة والشركات والوحدات التابعة لممارسة كافة الألعاب الرياضية والتفوق فيها.​

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي فريق تنس الطاولة سيدات

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