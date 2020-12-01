كورونا في 24 ساعة| زيادة جديدة في إصابات مصر.. والموجة الثانية من الفيروس تجتاح العالم

(مصراوي):

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان ارتفاع جديد في عدد الإصابات اليومية بكورونا في مصر، أمس الاثنين، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102718 حالة حتى اليوم، بالإضافة إلى زيادة الإصابات حول العالم.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

- زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

- "CNN": وثائق تكشف إساءة تعامل الصين مع المراحل الأولى من تفشي كورونا

- الصحة العالمية تستبعد خيار الإغلاق التام خلال الموجة الثانية لكورونا

- الصحة التركية: تسجيل 188 حالة وفاة جديدة و31219 إصابة بكورونا

- رئيسة وزراء اسكتلندا: الاستقلال ضروري للتعافي من كورونا

- تركيا تفرض حظر تجول في محاولة للحد من تفشي كورونا

- بعد 87 يومًا دون إصابات.. فيتنام تسجل أول حالة إصابة محلية بكورونا

- إصابات كورونا بالجزائر تسجل 978 حالة في يوم واحد

- "موديرنا " تسعى إلى الحصول على موافقة عاجلة لنشر اللقاح

- أمريكا: زيادة إصابات كورونا بنسبة 1% في 24 ساعة

- كورونا في الهند: الإصابات تتخطى الـ9.4 مليون

- إيران تسجل 371 وفاة و13321 إصابة جديدة في كورونا

- موديرنا تطلب تفويضا طارئا من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لتوزيع لقاح كورونا

- وصول أول الطلاب الأجانب إلى أستراليا منذ إغلاق الحدود بسبب كورونا

- لماذا يوجد في بلجيكا أعلى معدّل وفاة جراء كوفيد-19 في العالم؟

- كورونا: الإغلاق الثاني أدى إلى تراجع الإصابات في إنجلترا بمقدار 30%

- كوريا الجنوبية ترجح استمرار أمد الموجة الثالثة لكورونا حال استمرار المعدل الحالي للإصابات

- فيروس كورونا: انتهاء حالة الإغلاق العام في لبنان

- فاوتشي يحذر من "طفرة كبيرة" في انتشار كورونا بالولايات المتحدة

- إيطاليا: إصابات كورونا تصل إلى 1.59 مليون والوفيات 54 ألفا و904

- هل تتسبب الإصابة الثانية بكورونا في مضاعفات خطيرة؟

- البر الرئيسي الصيني يسجل 18 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا منها 3 محلية

- جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 62.7 مليون

- أستراليا: فيتنام تبدأ في فحص الواردات الغذائية تحسبًا لكورونا

- بلغاريا تسجل 739 حالة إصابة جديدة بكورونا و65 وفاة خلال 24 ساعة

- الصين: تسجيل 18 إصابة بكورونا بينها 3 بعدوى محلية

- الهند تسجل 38 ألفا و772 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة