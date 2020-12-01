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"المركزي للحشائش" ينفذ 25 مدرسة حقلية في 8 محافظات

04:00 ص الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
"المركزي للحشائش" ينفذ 25 مدرسة حقلية في 8 محافظات

مدرسة حقلية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبده إسماعيل مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، إن نفذ 25 مدرسة حقلية في 8 محافظات خلال شهر نوفمبر، بالتعاون مع باحثي المحصول من معهدي المحاصيل الحقلية والسكرية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، لنشر التوصيات الفنية الخاصة بالمكافحة المتكاملة للحشائش والاحتياطات الواجب مراعاتها عند تطبيق مبيدات الحشائش.

وأشار مدير المعمل، في بيان له الاثنين، إلى أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.​

مدرسة حقلية المعمل المركزي لبحوث الحشائش

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