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​تدريب 10 الآف من القيادات الدينية.. ننشر تفاصيل المحور الثالث في الاستراتيجية القومية للسكان

06:30 ص الثلاثاء 01 ديسمبر 2020
​تدريب 10 الآف من القيادات الدينية.. ننشر تفاصيل المحور الثالث في الاستراتيجية القومية للسكان

الدكتور أميرة تواضروس

كتب- محمد سامي:


كشفت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، أن المحور الثالث في الاستراتيجية القومية للسكان، تستهدف توعية مليون شاب وشابة بمفاهيم وسلوكيات الإنجاب الصحيحة من خلال برنامج "مودة"، وتدريب 10 الآف من القيادات الدينية على مفاهيم القضية السكانية، وتعميم خطاب ديني للتوعية بالقضية السكانية، وإنتاج محتوى توعوي للأمهات والآباء بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن دوائر الحكي، وبرنامج "حوار الأجيال" و"المسرح التفاعلي"، والقيام بالتوعية من خلال منظومة نجدة الطفل، وإرسال رسائل مباشرة للفئات المُستهدفة، وإدراج محتوى تعليمي عن مفاهيم وأبعاد القضية السكانية بمناهج وزارة التربية والتعليم، وإنتاج مسرحيات تناقش القضية السكانية، وإطلاق حملة "أنا مسئول" للذكور بالجامعات الحكومية المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، لاستعراض الاستراتيجية القومية للسكان، والتي تستهدف ضبط النمو السكاني، بحضور الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي، ومسئولي الوزارات المعنية، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية "فيديو كونفرانس" الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

أميرة تواضروس الاستراتيجية القومية للسكان الإنجاب برنامج مودة

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