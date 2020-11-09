لتنفيذ عدد من المشاريع.. وزيرة الثقافة تستقبل سفير اليونان بالقاهرة

(مصراوي):

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، نيقولاوس جاريليدس سفير اليونان بالقاهرة بحضور المستشار الثقافي اليوناني، لبحث سبل تعزيز سبل التعاون الثقافي والفني بين البلدين.

وخلال اللقاء أكدت عبدالدايم تجذر العلاقات التاريخية بين الحضارتين المصرية واليونانية والتي تمتد عبر التاريخ، يمكن استثمارها لتحقيق التكامل بين الشعبين، واستثمارها كدعامة لا غنـى عنها في إثراء الفكر الإنساني بمفاهيم السلام بين شعوب العالم بأسره.

وتابعت: "وزارة الثقافة تبذل جهودًا متنوعة في إقامة فعاليات تبادلية وإبداعية من شأنها الارتقاء بكل أنماط وسائل الاتصال التي تؤصل العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم، بما يسهم في تأكيد القيمة المتفردة للوطن إقليميًا وعالميًا".

وأوضحت أنه تم الاتفاق على ضرورة تكثيف أنشطة التبادل الفكري والفني بين البلدين فى كافة المجالات الإبداعية، مؤكدة أهمية مد جسور التواصل بين الجانبين من خلال فعاليات الواقع الافتراضي تماشياً مع مساعى مجابهة انتشار فيروس كورونا إلى جانب المشاركة في الأنشطة الحية التي تنظمها الوزارة.

من جانبه، قال نيقولاوس جاريليدس إن بلاده تأمل في استمرار الحراك الإبداعي مع مصر في كافة المجالات الفنية والثقافية والتي تُعد ركيزة للصداقة بين البلدين، مشيدًا بالدور الثقافي الذي تلعبه الدولة المصرية في دعم أواصر السلام المجتمعي بين شعوب إقليم المتوسط، وأبدى سعادته بالمشاركة اليونانية في مختلف المحافل الدولية التي تنظمها مصر.

كما تم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ عددٍ من المشروعات في مختلف المجالات الفنية والفكرية، والتي من شأنها إلقاء الضوء على الحراك الإبداعي في المجتمعين.​