القوى العاملة: تحصيل 400 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفى في حادث بالسعودية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في تحصيل المستحقات المالية لورثة المتوفى "محمد .ع. ع. ي" بقيمة 106 آلاف و454 ريالًا سعوديًا، بما يوازي 444 ألفًا و978 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير، مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات ورثة المتوفي "محمد .ع. ع. ي" لحصولهم على مستحقاته المالية.

وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي في تقريره للوزير، إلى أن المتوفى كان يعمل لدى شركة من الشركات القابضة بالدمام بالفرع الشركة بمهنة مهندس كهربائي عام، وتوفى نتيجة حادث مروري على طريق الظهران - بقيق، وتم دفن الجثمان في مقابر الدمام بالسعودية بناءاً على رغبة ذويه.

ولفت رجائي، إلى أنه تم التواصل مع مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة للحصول على كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالمتوفى وتحصيل مستحقاته المالية، وحولت الشركة مبلغ 106 آلاف و454 ريالات سعودية إلى حساب ورثة المصريين المتوفين التابع للسفارة بالرياض وتم إرسال صورة التحويل إلى مكتب التمثيل العمالي للتنسيق مع القنصلية العامة بالرياض لتحويل المبلغ إلى مصر، وإخطار ورثة المتوفى لاستلامه من بنك ناصر الاجتماعي.