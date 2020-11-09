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رئيس "العاشر من رمضان": تسليم مدرسة تعليم أساسي إلى هيئة الأبنية التعليمية

10:34 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
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كتب- أحمد لطفي:

صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه تم تسليم مدرسة تعليم أساسي في منطقة عمارات الإسكان الاجتماعي بالحي الـ30 بمدينة العاشر من رمضان، إلى هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، والتي من المقرر أن تدخل الخدمة في النصف الثاني من العام الدراسي الحالي.

وأضاف شاهين، أن المدرسة ستخدم سكان الحي والأحياء المجاورة ومنها الحيين 29 و31، في ضوء الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية بالإسكان الاجتماعي، حتى تكون مناطق سكنية جاذبة تحقق الهدف منها وإنشاء مجتمعات متكاملة، ودفع وتطوير منظومة العملية التعليمية وبناء مدارس حكومية متميزة.

وأوضح رئيس جهاز "العاشر من رمضان"، أنه تم إنشاء المدرسة على مساحة إجمالية (11723م2)، وهي عبارة عن مبنيين (أرضي + 3 أدوار متكررة)، وتحتوي على 42 فصلاً تعليميًا منها 8 فصول رياض أطفال، و3 معامل متطورة، ومعملا كيمياء، بجانب صالات الأنشطة المتنوعة والغرف الإدارية والملعب.

هيئة الأبنية التعليمية مدينة العاشر من رمضان جهاز خليج السويس مدرسة تعليم أساسي

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