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دير مارجرجس للراهبات ينفي علاقته بأي شخص يجمع تبرعات لصالحه

10:20 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
دير مارجرجس للراهبات ينفي علاقته بأي شخص يجمع تبرعات لصالحه

دير مارجرجس

(مصراوي):

أعلن دير الشهيد مارجرجس للراهبات بمصر القديمة، أنه لا توجد علاقة بأي شخص يدعي أنه مكلف بجمع تبرعات لحساب الدير في مصر أو خارج مصر.

وأكد الدير في بيان له، اليوم الاثنين، أنه لم يكلف أحدًا بجمع أي تبرعات سواء باسم الدير بمصر القديمة أو مقره بالخطاطبة.

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تماف تكلا، رئيسة دير مار جرجس للراهبات بمصر القديمة وبرفقتها بعض من الراهبات بالدير.

وجاء اللقاء في إطار متابعة البابا الخدمة بالكنائس والأديرة القبطية في ظل إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

دير مارجرجس للراهبات تبرعات

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