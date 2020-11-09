"قومي المرأة" يكرّم المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر

(مصراوي):

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الاثنين، ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، لتكريمه بعد انتهاء فترة عمله في القاهرة، لما بذله من جهود رفيعة المستوى في دعم المرأة وتمكينها.

وأشادت مرسي بالدور الملموس الذي قام به ديكتس خلال فترة عمله في منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ودعمه الجهود الوطنية المبذولة للنهوض بالمرأة وتحسين أوضاعها، خاصة في مساندة جهود وأنشطة المجلس ومؤسسات الدولة لتمكين المرأة المصرية والنهوض بها في جميع المجالات، معربة عن أطيب أمنياتها بالتوفيق والنجاح له في منصبه الجديد.



وسلّمت مرسي ديكتس درع المجلس تكريمًا له.