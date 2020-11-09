قبول دفعة جديدة في مبادرة "صنايعية مصر".. تعرف على الشروط والتفاصيل

(مصراوي):

أعلنت الدكتور إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، عبر صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، بدء قبول الدفعة الثانية لعام 2020 من الدارسين في مبادرة "صنايعية مصر"، حيث يتم التقديم خلال الفترة من 10 حتى 30 نوفمبر الجاري.

وينظم المبادرة صندوق التنمية الثقافية، تفعيلًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار تنفيذ محاور التنمية المستدامة في مجالات صون الهوية التراثية.

وتهدف المبادرة، لإعادة إحياء الحرف التقليدية والتراثية والحفاظ على مكانتها، والتعريف بالصناعات التقليدية التراثية والترويج لما تمتلكه حضارتنا من عناصر متفردة، وتحقيق أحد المحاور الهامة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى جذب واستقطاب المزيد من الحرفيين التقليديين، وإتاحة موارد اقتصادية لهم، وفتح مجالات عمل جديدة تشكل مصدراً للدخل القومي.

وتقبل مبادرة صنايعية مصر الدارسين من سن 18 حتى 45 عامًا للتدريب على عدد من الحرف منها الخزف، والخيامية، وأشغال النحاس، والحلي، والتطعيم بالصدف، وقشرة الخشب.

أما فيما يتعلق بطرق التقديم في المباردة، فهي كالتالي:

- ملء الاستمارة الخاصة بالمبادرة بمركز الحرف بالفسطاط.

- أو ملء الاستمارة إلكترونيًا علي موقع صندوق التنمية الثقافية من هنا .

- أو تقديم الاستمارة باليد بالمركز في رقم 1 شارع الإمام خلف جامع عمرو بن العاص بالفسطاط، بمصر القديمة.

تستمر الدراسة لمدة 8 أشهر، بواقع 3 أيام في الأسبوع من الساعة الثالثة حتى السادسة مساءً، ويتم التدريب بمركز الحرف التقليدية بحي الفسطاط، وتُجرى مقابلات شخصية لاختيار من تنطبق عليه الشروط المعلنة، ومن خلال لجنة تضم كبار الأساتذة والفنانين، ويلتزم من يقع عليه الاختيار بالحضور طوال فترة التدريب، ويقام في نهاية الدورة معرض لمنتجات المتدربين ومنح شهادة حضور الدورة.