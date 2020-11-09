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أول تعليق من الصحة العالمية على لقاح "فايزر" ضد كورونا

08:33 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
أول تعليق من الصحة العالمية على لقاح "فايزر" ضد كورونا

لقاح فايزر

كتب- أحمد جمعة:

رحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور ادناهوم تيدروس، بالأخبار المشجعة عن لقاح شركتي فايزر pfizer و BioNTech Group ضد فيروس كورونا المستجد.

وحيا تيدروس، جهود جميع العلماء والشركاء في شتى أنحاء العالم الذين يستمرون في تطوير أدوات جديدة آمنة وفعالة للتغلب على جائحة كوفيد 19، واصفا اللقاح بالإيجابي.

وقال في تدوينة له، إن العالم يشهد ابتكارات علمية وتعاوناً غير مسبوق لإنهاء هذه الجائحة.

كانت شركة الأدوية الأمريكية Pfizer وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية BioNTech أعلنت ان لقاح فيروس كورونا الخاص بهما فعال بنسبة تزيد عن 90٪ في الوقاية من Covid-19 بين أولئك الذين ليس لديهم دليل على إصابة سابقة ، مشيدين بالتطور باعتباره "يومًا عظيمًا للعلم والإنسانية".

لقاح فايزر ادناهوم تيدروس منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

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