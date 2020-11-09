الآثار: توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع "إثراء" السعودية

(مصراوي):

أكد مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، توقيع اتفاقية بين مصر والمملكة العربية السعودية، اليوم، للتعاون المشترك بين البلدين في مجال الآثار الإسلامية.

وأشار عثمان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إلى أن الاتفاقية تم توقيعها اليوم، تمت عبر فيديوكونفرانس، مع شركة "أرامكو" السعودية ممثلة بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، مضيفًا أنه سينشر بيان إعلامي يتضمن كل تفاصيل ذلك التعاون.

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