"غرامة فورية".. المترو تحدد عقوبة عدم ارتداء الكمامات للحماية من "كورونا"

(مصراوي):

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، توقيع غرامة قدرها 4 آلاف جنيه على المخالفين لقرار ارتداء الكمامات الطبية، أثناء استقلال قطارات المترو، بعد تحذيرات المسؤولين عن حدوث موجة ثانية من كورونا، مشيرة إلى أن الشركة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي الفيروس، من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد الرحلات، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر.

وقال المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، إن الشركة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد الرحلات، ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وتطهير المحطات، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية؛ لمنع انتشار الفيروس، لافتًا إلى أن الشركة تعمل على حماية جموع الركاب.

وشدد رئيس شركة مترو الأنفاق، على ضرورة التزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية، أثناء استقلال القطارات بالخطوط الثلاثة؛ لمنع انتشار الفيروس بين الركاب، موضحا أن هناك وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة والحرجة، مؤكدًا أنه لم ترصد أي إصابات بين الركاب، منذ بداية ظهرو الفيروس، مارس الماضى.

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