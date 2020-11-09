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أستاذ صحة: مقبلون على شتاء صعب.. وهذا هو الحل الوحيد لتجنب إصابة "كورونا"

06:43 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
أستاذ صحة: مقبلون على شتاء صعب.. وهذا هو الحل الوحيد لتجنب إصابة "كورونا"

الدكتور عبداللطيف المر أستاذ الصحة العامة والطب ال

(مصراوي):


قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن الفترة المقبلة حرجة، مطالبًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأضاف المر، في مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز": "إننا مقبلون على شتاء صعب، وما نملكه هو ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي".

وقدم أستاذ الصحة العامة، نصيحة للمواطنين بمنع التجمعات داخل المنازل، وإلغاء حفلات أعياد الميلاد والولائم والعزومات، إضافةً إلى ارتداء الكمامة عند الشعور بنزلات البرد.

في ظل استعداد العالم لاستقبال الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والأمل المنتظر للتوصل إلى لقاح فعال، أعلنت شركتا Pfizer وBioNTech أن اللقاح الذي طورته كان فعالًا بنسبة 90% في الوقاية من عدوى كوفيد-19 في المرحلة الثالثة من التجارب الجارية.

عبداللطيف المر جامعة الزقازيق الكمامة فيروس كورونا

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