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"ماجستير هندسة".. من هو المتحدث الرسمي الجديد باسم وزارة الري؟

06:01 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
"ماجستير هندسة".. من هو المتحدث الرسمي الجديد باسم وزارة الري؟

المهندس محمد أحمد أحمد غانم

كتب- أحمد مسعد:

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، قرار رقم 201 لعام 2020، بتكليف المهندس محمد أحمد أحمد غانم، متحدثًا رسميًا باسم الوزارة، خلفًا للمهندس محمد السباعي.

وقال غانم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إنه انضم لوزارة الموارد المائية والري في عام 2003، في مهنة مهندس مدني.

وأضاف أنه حاصل على بكالريوس الهندسة جامعة القاهرة، وتتدرج حتى تم اختياره في المكتب الفني للدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري.

محمد عبدالعاطي وزارة الري محمد أحمد أحمد غانم محمد السباعي

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