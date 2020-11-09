رئيس "الوطنية للإعلام" يوجّه بالتزام الحيادية في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

(مصراوي):

وجّه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، المسئولين عن البرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية بالهيئة بضرورة الإلتزام بالحيادية والتوازن في المحتوى الإعلامي الرياضي الذي سيتناول مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين الأهلي والزمالك.

وأكد زين أن "المباراة التي ستقام نهاية الشهر الجاري من المقرر إذاعتها على البث الأرضي، وسيكون طرفاها أكبر وأعرق الأندية المصرية الأهلي والزمالك اللذين نكن لهما كل التقدير والاحترام".

وتابع "ننتهز الفرصة ونتوجه لهما بالتهنئة على الوصول للمباراة النهائية وإسعاد جماهير الناديين ومحبي وعشاق كرة القدم المصرية ورفع اسم مصر عالياً في هذه البطولة الهامة، فالبطولة مصرية أياً كان الفائز وسيمثل مصر في بطولة كأس العالم للأندية".

وشدد زين على تجنب كافة أشكال التعصب الرياضي سواء في المحتوى أو في آراء ضيوف البرامج، مناشداً القائمين على البرامج الرياضية تناول تلك المباراة بعيداً عن التعصب والإثارة بين جماهير الناديين الكبيرين، وعدم بث روح الكراهية والالتزام بروح وأخلاق الرياضة، والعمل على أن تسود روح المحبة والإخاء.

وأضاف قائلًا: "علينا أن ننتهز تلك الفرصة لنقدم نموذجاً حضارياً يليق بمصر والرياضه المصرية يحتذى به، وأن نتجنب أية تجاوزات من جميع المشاركين في تغطية هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يحمل اسم مصر، وأن نظهر بصورة مشرفة أمام العالم.