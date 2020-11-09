أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

بيع 13 ألف كراسة.. مستشار رئيس الوزراء ينشر صورتزاحم المواطنين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

03:11 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
بيع 13 ألف كراسة.. مستشار رئيس الوزراء ينشر صورتزاحم المواطنين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

شقق الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صور إقبال المواطنين وتزاحمهم على سحب كراسات شروط الإسكان الاجتماعي والمتوسط التي طرحتها وزارة الإسكان في مكاتب البريد اليوم.

وقال يونس، عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك: في ساعة ونصف فقط تم سحب 13 ألف كراسة.

ووجه المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء رسالة للمواطنين قائلا: "رسالة لكل من يريد الحجز اطمنوا.. الكراسات تكفي الجميع، رجاء التزموا بارتداء الكمامات".

اقرأ أيضًا:

"في 6 خطوات خلال 3 سنوات".. كيف تحصل على شقة من الإسكان في 12 مدينة؟ (صور)

هل تريد معرفة قيمة قسطك الشهري لشقق الإسكان؟.. الإسكان تنشر هذا الفيديو

بـ"المساحات وفروق الأسعار".. تشتري شقة في الإسكان الاجتماعي ولا "المتوسط"؟ (صور)

الأرواق المطلوبة للحجز:

شقق الإسكان الاجتماعي تزاحم المواطنين هاني يونس

الخبر التالى:

بقيمة 1.128 مليار يورو.. الوزير: الاتفاق على تمويل مشروعات بنية تحتية في مجال النقل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108962

    عدد المصابين

  • 100239

    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"المريض يصيب 4 أشخاص".. مستشار الرئيس يحذر المواطنين بسبب كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا