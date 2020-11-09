بيع 13 ألف كراسة.. مستشار رئيس الوزراء ينشر صورتزاحم المواطنين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صور إقبال المواطنين وتزاحمهم على سحب كراسات شروط الإسكان الاجتماعي والمتوسط التي طرحتها وزارة الإسكان في مكاتب البريد اليوم.

وقال يونس، عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك: في ساعة ونصف فقط تم سحب 13 ألف كراسة.

ووجه المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء رسالة للمواطنين قائلا: "رسالة لكل من يريد الحجز اطمنوا.. الكراسات تكفي الجميع، رجاء التزموا بارتداء الكمامات".

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الأرواق المطلوبة للحجز: