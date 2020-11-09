بأسعار مخفضة تصل لـ25%.. "التموين" تطرح لحومًا وخضراوات وفواكه بمنافذها
كتب- محمد سامي:
قالت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الإثنين، إنه تمت زيادة مدّ المنافذ بكميات كبيرة من منتجات الخضراوات والفاكهة؛ لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تقوم منافذ الوزارة بالتعاقد مع كبار المنتجين، لشراء أفضل العروض من حيث الجودة والأسعار.
وأعلنت المجمعات توفير اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة بنفس نسب تخفيضات الخضراوات، بجانب توفير كل السلع والمنتجات الغذائية بفروع الشركات التابعة بكل المحافظات.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد نفت ما تردد من أنباء بشأن وقف صرف الكمامات القماشية ضمن المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري.
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