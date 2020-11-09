توجيه عاجل من البيئة استعدادا لموجة السيول المرتقبة

كتب- محمد نصار:

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة وغرف عمليات الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة والمحميات الطبيعية لرفع درجة الاستعداد تحسباً لأية أحداث طارئة قد تنتج عن الموجة المتوقعة من الطقس غير المستقر المحتمل تعرض البلاد لها خلال الأيام القليلة القادمة .

وأكدت وزيرة البيئة، على أن الوزارة تتخذ عددا من الإجراءات الإحترازية لمواجهة الظروف الجوية غير المستقرة حيث تم التنسيق مع مركز إدارة الأزمات بمركز معلومات ودعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء لتبادل المعلومات في ضوء خطة السيول التي تم إقرارها من مجلس الوزراء.

وتقوم غرفة العمليات المركزية بالوزارة بالتواصل مع مسئولى الأفرع الاقليمية والمحميات الطبيعيه على مدار الساعة لمواجهة أية طوارئ بالمناطق المذكورة ببيان هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري، والتنسيق أيضاً مع المحافظات المختلفة لمتابعة الموقف والتدخل في حال تعرضها لمشكلات بيئية قد تنتج عن السيول المتوقعة .

وأوضحت فؤاد، أن الوزارة تحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتأمين جميع المحميات الطبيعية خلال فترة السيول، حيث تم تحديد المواقع المهددة (مثل مخرات السيول)، وتم المرور عليها.

كما تم تحديد مواقع التخييم بعيد عن مخرات السيول وتنفيذ خطة أخلاء التخييم وتحديد مسارات الإخلاء، بالإضافة إلى تحديد أماكن التجمع ومداخل ومخارج الطوارىء والتأكد من وجود العلامات الإرشادية المناسبة لذلك.

كما تم وضع لوحات إرشادية بمداخل المحميات بها خريطة بمواقع التخييم وأماكن ومسارات الخروج ويتم وضع الخريطة لكل محمية على موقع الوزارة.

وتقوم وزارة البيئة بالمتابعة مع المنشآت الصناعية والبترولية لضمان عدم حدوث أي تسرب بترولي خلال فترة التعرض للسيول، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد لمركز مكافحة التلوث البحري بالزيت التابع لوزارة البيئة ومراكز المكافحة الرئيسية للهيئة العامة للبترول لاتخاذ إجراءات المكافحة بشكل فوري حال حدوث أي تلوث.