البيئة: 350 مدخنة بـ 75 منشأة لرصد التلوث الصناعي

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كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة بجهازها التنفيذي مستمرة في خطتها لإحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى.

وأشارت فؤاد، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات مداخن وحدتي إنتاج الكهرباء بمحطة كهرباء التبين البخارية التابعة لشركة القاهرة لانتاج الكهرباء، حيث تم ربط عناصر (ثاني أكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، أول أكسيد الكربون ) والظروف المرجعية لعدد (2) مدخنة، وتم ربط الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر ومراجعة قراءاتها ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

وأوضحت فؤاد أن ربط المصانع والشركات بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية يتيح للوزارة مراقبة الانبعاثات الملوثة للبيئة الصادرة من تلك المنشآت على مدار الـ24 ساعة.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظات القاهرة الكبرى بلغ (20) منشآة بعدد (84) مدخنة، وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية(75) منشأة تمثل 350 مدخنة.