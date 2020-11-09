الإمام الأكبر لـ"سفير أوزباكستان": نخطط لإنشاء مركز البخاري بالأزهر لإحياء تراث المسلمين

كتب - محمود مصطفى:

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنه تشرف بزيارة أوزباكستان مرتين، وجد فيهما رغبة صادقة في حفظ التراث الإسلامي وصونه وإحيائه، وأنجزنا خلالهما العديد من المهام التي تدعم علاقات مصر وأوزباكستان وتقوي الروابط العلمية والثقافية بين الأزهر وأوزباكستان.

وأضاف خلال لقاءه سفير أوزباكستان بالقاهرة، آيبك عارف عثمانوف، الاثنين، بمقر المشيخة، :"نخطط لإنشاء مركز الإمام البخاري بالأزهر في إطار عملنا على إحياء تراث المسلمين العريق، وزرت مركز الإمام البخاري في أوزباكستان، ويكون هناك تواصل مستمر بين المركزين وأعمال مشتركة وتبادل الباحثين والأعمال العملية في مجال الفكر الإسلامي، خدمة لتراثنا وعلومنا الإسلامية.

وتابع شيخ الأزهر:"ندعم التعاون العلمي والثقافي دائمًا لأنه السبيل لربط الشعوب ببعضها، وربط الماضي بالحاضر والمستقبل، وسوف نبذل لذلك الأمر كل جهدنا".

وقال الإمام الأكبر:"أُرسل تحياتي وتقديري للرئيس الأوزبكي ولرئيس مجلس الوزراء وشعب أوزباكستان العزيز الحريص على الارتباط بتراثه الإسلامي وتجسيده في حياتهم، وأشكرهم مرة أخرى على حفاوة استقبالهم لنا على أرض أوزباكستان العزيزة على قلب كل مسلم".

ومن جانبه قال السفير الأوزبكي لشيخ الأزهر:"عملت في مصر 7 سنوات شعرت فيها أنني أوزبكي مصري، شرفت فيها بالتعاون مع الأزهر ومد جسور التعاون العلمي والثقافي بين الأزهر وأوزباكستان بقدر ما استطعت".

وتابع:"الأزهر جزء مهم في حياتي ومواقف فضيلتكم ولقاءاتي معكم ستبقى مخلدة في ذاكرتي أمد الدهر، سأظل مدينًا لما تعلمته منكم وما اكتسبته من خبرات أثقلت معارفي، وسوف أعمل على تنفيذ كافة توصياتكم ومبادراتكم".

وقال عثمانوف:"زيارة الإمام الأكبر إلى أوزباكستان مرتين كانت زيارات تاريخية خلقت علاقات قوية بين مصر وأوزباكستان وجعلت العلاقات بين البلدين استراتيجية ومهمة، وقد وثقنا هذه الزيارات وترجمنا كلمات الإمام إلى الأوزبكية والروسية لما لها من أهمية كبرى".