أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

تعمل دون استقبال الجمهور.. 4 أنشطة مستثناة جزئيا من مواعيد الغلق الدائمة

12:22 م الإثنين 09 نوفمبر 2020
تعمل دون استقبال الجمهور.. 4 أنشطة مستثناة جزئيا من مواعيد الغلق الدائمة

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

يستعد مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة للإعلان عن المواعيد الجديدة لغلق وفتح المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش.

وحصل مصراوي، على المقترح النهائي للمواعيد، بحسب الاتحاد العام للغرف التجارية، والذي رفعته وزارة التنمية المحلية إلى مجلس الوزراء تمهيدا لأخذ رأي الحكومة بشأنه وإعلانه.

ووفقا لمقترح الاتحاد الموجود لدى مجلس الوزراء الآن تكون المواعيد الجديدة للفتح تكون بالنسبة للأنشطة المقلقة للراحة من الساعة 8 صباحا وباقي المحال من الساعة 5 صباحا، ولا يجوز الفتح قبل هذه المواعيد.

كما حدد المشروع أيضا مواعيد الغلق لهذه المحال بشكل يومي والتي تختلف من الصيف للشتاء في التوقيت وعدد الساعات.

مستند| ننفرد بنشر المقترح النهائي لمواعيد غلق وفتح المحال - 7 أنشطة

ورغم تحديد مواعيد الغلق إلا أن المقترح استثنى مجموعة من الأنشطة بشكل جزئي منها وتتمثل في الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل الخضر والفاكهة والدواجن وأسواق الجملة، حيث يسمح لها فقط بالعمل لاستقبال البضائع دون البيع للجمهور أو استقباله.

مجلس الوزراء مواعيد الغلق الدائمة المحال التجارية الاتحاد العام للغرف التجارية

الخبر التالى:

محافظ القاهرة يكرم أبناء عمال النظافة المتفوقين في التعليم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108962

    عدد المصابين

  • 100239

    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار غزيرة.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة وموعد التحسن

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا