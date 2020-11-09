أمطار غزيرة.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة وموعد التحسن

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد جوية، اليوم الإثنين، إن طقس اليوم وغدًا لطيف على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على باقي الأنحاء، والرياح معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية غربًا؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأضاف خبراء الهيئة، أن فرص سقوط الأمطار تنحصر على المناطق الشمالية الغربية؛ خصوصًا مطروح والسلوم، حيث تكون غزيرة الشدة، بينما ستكون متوسطة في الإسكندرية ورشيد وبلطيم وكل السواحل الشمالية وكفر الشيخ والبحيرة وبعض محافظات الوجه البحري.

وتابع الخبراء: "تسجل درجات الحرارة على القاهرة 25- 16، والسواحل الشمالية 23- 20، وجنوب سيناء 29- 24، وشمال الصعيد 26- 16، وجنوب الصعيد 28 – 18".

وأشار خبراء الهيئة إلى أن سبب سقوط الأمطار بغزارة يرجع إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي يرافقه منخفض علوي بارد أدى إلى تساقط الأمطار بغزارة على كل من السلوم ومطروح والإسكندرية والضبعة؛ لكن المنخفض بدا في التحرك تدريجيًّا بداية من اليوم الإثنين، ليعمل على تحسن الأجواء نوعًا ما على الإسكندرية؛ ولكن تظل الأمطار غزيرة على مطروح والسلوم.

وأوضح خبراء الهيئة أنه توجد تغيرات في حالة الطقس مع انخفاض درجات الحرارة، ووجود برودة في فترات الليل واعتدال في فترات النهار.