أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

منتخب كوريا الجنوبية الأوليمبي يصل القاهرة للقاء نظيره المصري

11:54 ص الإثنين 09 نوفمبر 2020
منتخب كوريا الجنوبية الأوليمبي يصل القاهرة للقاء نظيره المصري

منتخب كوريا الجنوبية الأوليمبي

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، منتخب كوريا الجنوبية الأوليمبي، استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021، وتقام مباراة مصر وكوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر الجارى باستاد السلام.

وأنهت سلطات مطار القاهرة، إجراءات وصول منتخب كوريا الجنوبية الأوليمبي من خلال مبني الركاب رقم 2 بالمطار فور وصولهم علي متن رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي.

وانطلق أمس الأحد، المعسكر المغلق لمنتخب مصر الأوليمبي المغلق بقيادة شوقي غريب استعدادا للمشاركة في نهائيات أولمبياد طوكيو 2021.

كان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب منح لاعبي أولمبى الفراعنة راحة اليوم بعد انتهاء المعسكر المفتوح الذى أقيم على ملعب استاد القاهرة، وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، القائمة النهائية للمنتخب، استعدادا لمباراة كوريا الجنوبية ثم مواجهة البرازيل يومي 12 و17 نوفمبر ضمن برنامج الإعداد لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوليو المقبل.

منتخب كوريا الجنوبية الأوليمبي مطار القاهرة كوريا الجنوبية أولمبياد طوكيو 2021

الخبر التالى:

أمطار غزيرة.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة وموعد التحسن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108962

    عدد المصابين

  • 100239

    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار غزيرة.. الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة وموعد التحسن

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا