منتخب كوريا الجنوبية الأوليمبي يصل القاهرة للقاء نظيره المصري

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، منتخب كوريا الجنوبية الأوليمبي، استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021، وتقام مباراة مصر وكوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر الجارى باستاد السلام.

وأنهت سلطات مطار القاهرة، إجراءات وصول منتخب كوريا الجنوبية الأوليمبي من خلال مبني الركاب رقم 2 بالمطار فور وصولهم علي متن رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي.

وانطلق أمس الأحد، المعسكر المغلق لمنتخب مصر الأوليمبي المغلق بقيادة شوقي غريب استعدادا للمشاركة في نهائيات أولمبياد طوكيو 2021.

كان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب منح لاعبي أولمبى الفراعنة راحة اليوم بعد انتهاء المعسكر المفتوح الذى أقيم على ملعب استاد القاهرة، وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، القائمة النهائية للمنتخب، استعدادا لمباراة كوريا الجنوبية ثم مواجهة البرازيل يومي 12 و17 نوفمبر ضمن برنامج الإعداد لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوليو المقبل.