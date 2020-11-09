وفد اتحاد المستثمرات العرب يشيد بالقاعدة الصناعية المتطورة بالعربية للتصنيع

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كتب - محمد سامي:

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الشيخة" فجر بنت علي بن راشد آل خليفة" رئيس لجنة التنمية المستدامة لاتحاد المستثمرات العرب بمملكة البحرين، والدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب؛ وذلك على هامش مؤتمر ومعرض الإستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي الذي عقدت فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2020 وافتتحت أعماله بجامعة الدول العربية وجلساته من مدينة الجلالة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة العربية للتصنيع والشقيقة مملكة البحرين من خلال لجنة التنمية المستدامة للاتحاد بالبحرين.

كما تم التعرف على صناعات ومنتجات الهيئة العربية للتصنيع , التي تمثل قلعة الصناعة الوطنية المصرية, وبصورة خاصة الصناعات المدنية والطبية.

وتفقد وفد اتحاد المستثمرات العرب أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب التقني والمهني، حيث اطلعوا على أحدث نظم تدريب الكوادر البشرية، وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأكد التراس، على أن الشراكات والتحالفات الاقتصادية بين الدول والشعوب هى أحد ركائز أن لم تكن أهمها فى تحقيق النماء والرخاء لشعوبنا فى مصر والمنطقة العربية والقارة الأفريقية والغنية بكل الفرص والإمكانات للنمو والازدهار.

وأضاف أن مشاركة الهيئة في مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب، يتفق وغايات وأهداف الهيئة العربية للتصنيع والتى يمر اليوم ما يزيد عن 45 عاماَ لتكون درعاَ صناعياً عربياً فى كافة مجالات الإنتاج.

وأوضح التراس، أنه وبعد مرور 20 عاماَ على تحول ملكية هذه الهيئة لمصر كاملة فقد توفرت لها كافة مقومات القدرة على ان تكون شريكاً فى الصناعة بكل مجالاتها، ويؤهل مصر لتكون لاعباً أساسياً فى التنمية فى الداخل والخارج ، وتكون من خلال 12 مصنعا منها ما هو مصرى 100% ، ومنها ما هو بالتعاون الكامل مع كبريات الشركات العالمية لتكون أكبر ظهير صناعي لمصر وكافة الدول العربية والأفريقية.

كما أشار إلى ان اللقاء يؤكد أن مصانعنا مفتوحة و كفاءاتنا البشرية المدربة والمؤهلة ، وخبراتنا المتراكمة ؛ كل ذلك متاح لندخل فى شراكات مع الأشقاء العرب وفي مقدمتها الشقيقة مملكة البحرين والأفارقة، خاصة وان الكل يرى أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى، قيادة مصر ويعبر بها من التشتت الى الاصطفاف، ومن الفوضى إلى الاستقرار .

وفى ختام اللقاء، قدمت الشيخة فجر بنت علي بن راشد آل خليفة، درع تقدير للفريق عبدالمنعم التراس، فى إطار رعايته لمؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي، وايضا بمناسبة دعمه للمرأة المصرية والعربية والإنجاز الذي حققه باسم العرب ومصر فى قطاع الصناعة والتدريب الصناعي على أحدث التقنيات التكنولوجية.​