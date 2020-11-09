تسليم مدرسة تعليم أساسي بـ"الإسكان الإجتماعي" في العاشر إلى "الأبنية التعليمية"

كتب-محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، إنه تم تسليم مدرسة تعليم أساسى بمنطقة عمارات الإسكان الاجتماعي بالحي الـ٣٠ بمدينة العاشر من رمضان، إلى هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، والتي من المقرر أن تدخل الخدمة في النصف الثاني من العام الدراسي الحالي.

وأضاف شاهين، أن المدرسة ستخدم سكان الحي الـ٣٠ والأحياء المجاورة ومنها الحيين ٢٩و ٣١، وذلك في ضوء الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية بالإسكان الاجتماعي، حتى تكون مناطق سكنية جاذبة تحقق الهدف منها وإنشاء مجتمعات متكاملة، وكذا دفع وتطوير منظومة العملية التعليمية وبناء مدارس حكومية متميزة.

وأوضح رئيس جهاز "العاشر من رمضان"، أنه تم إنشاء المدرسة على مساحة إجمالية (١١٧٢٣م2)، وهي عبارة عن مبنيين ( أرضى + ٣ أدوار متكررة)، وتحتوي على ٤٢ فصلاً تعليمياً منها ٨ فصول رياض أطفال، و ٣ معامل متطورة، ومعملا كيمياء، بجانب صالات الأنشطة المتنوعة والغرف الإدارية والملعب.​