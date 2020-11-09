تسليم مدرسة تعليم أساسي بـ"الإسكان الإجتماعي" في العاشر إلى "الأبنية التعليمية"
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتب-محمد عبدالناصر:
قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، إنه تم تسليم مدرسة تعليم أساسى بمنطقة عمارات الإسكان الاجتماعي بالحي الـ٣٠ بمدينة العاشر من رمضان، إلى هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، والتي من المقرر أن تدخل الخدمة في النصف الثاني من العام الدراسي الحالي.
وأضاف شاهين، أن المدرسة ستخدم سكان الحي الـ٣٠ والأحياء المجاورة ومنها الحيين ٢٩و ٣١، وذلك في ضوء الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية بالإسكان الاجتماعي، حتى تكون مناطق سكنية جاذبة تحقق الهدف منها وإنشاء مجتمعات متكاملة، وكذا دفع وتطوير منظومة العملية التعليمية وبناء مدارس حكومية متميزة.
وأوضح رئيس جهاز "العاشر من رمضان"، أنه تم إنشاء المدرسة على مساحة إجمالية (١١٧٢٣م2)، وهي عبارة عن مبنيين ( أرضى + ٣ أدوار متكررة)، وتحتوي على ٤٢ فصلاً تعليمياً منها ٨ فصول رياض أطفال، و ٣ معامل متطورة، ومعملا كيمياء، بجانب صالات الأنشطة المتنوعة والغرف الإدارية والملعب.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
108962
عدد المصابين
-
100239
عدد المتعافين
-
6355
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
50135680
عدد المصابين
-
35514986
عدد المتعافين
-
1255442
عدد الوفيات
إعلان