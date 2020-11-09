أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

تسليم مدرسة تعليم أساسي بـ"الإسكان الإجتماعي" في العاشر إلى "الأبنية التعليمية"

10:32 ص الإثنين 09 نوفمبر 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب-محمد عبدالناصر:

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، إنه تم تسليم مدرسة تعليم أساسى بمنطقة عمارات الإسكان الاجتماعي بالحي الـ٣٠ بمدينة العاشر من رمضان، إلى هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية، والتي من المقرر أن تدخل الخدمة في النصف الثاني من العام الدراسي الحالي.

وأضاف شاهين، أن المدرسة ستخدم سكان الحي الـ٣٠ والأحياء المجاورة ومنها الحيين ٢٩و ٣١، وذلك في ضوء الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية بالإسكان الاجتماعي، حتى تكون مناطق سكنية جاذبة تحقق الهدف منها وإنشاء مجتمعات متكاملة، وكذا دفع وتطوير منظومة العملية التعليمية وبناء مدارس حكومية متميزة.

وأوضح رئيس جهاز "العاشر من رمضان"، أنه تم إنشاء المدرسة على مساحة إجمالية (١١٧٢٣م2)، وهي عبارة عن مبنيين ( أرضى + ٣ أدوار متكررة)، وتحتوي على ٤٢ فصلاً تعليمياً منها ٨ فصول رياض أطفال، و ٣ معامل متطورة، ومعملا كيمياء، بجانب صالات الأنشطة المتنوعة والغرف الإدارية والملعب.​

تسليم مدرسة الإسكان الإجتماعي مدينة العاشر من رمضان هيئة الأبنية التعليمية

الخبر التالى:

رئيس "جهاز الشروق": انتهاء تخطيط الحارات المرورية ومسار دراجات جديد بمحور عرابي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108962

    عدد المصابين

  • 100239

    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:سقوط مرتضى منصور في ميت غمر.. حصر عددي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا