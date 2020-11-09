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يتصدرهم الطنطاوي.. إعادة بين 6 مرشحين في الدائرة الأولى بكفر الشيخ- حصر عددي

09:22 ص الإثنين 09 نوفمبر 2020
يتصدرهم الطنطاوي.. إعادة بين 6 مرشحين في الدائرة الأولى بكفر الشيخ- حصر عددي

انتخابات مجلس النواب

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2020، بالدائرة الأولى كفر الشيخ وقلين، اليوم الإثنين، الحصر العددي لانتخابات الدائرة، والتي أجريت بين 49 مرشحا.

وسجلت اللجنة إجراء الإعادة بين 6 مرشحين يتصدرهم أحمد محمد رمضان الطنطاوي، بعد حصوله على 44 ألفا و402 صوت، ويليه مرشح حزب الوفد باسم عبدالمحسن حامد حجازي بـ 34 ألفا و47 صوتا، والمرشح سيد شمس الدين بـ 30 ألفا و877 صوتا.

وحصل اللواء مراد جمال محمد القطان على 29 ألفا و28 صوتا، والمرشح محي الدين فتح الله محمد القطان على 22 ألفا و85 صوتا، ومحمد عبدالحليم عرابي حصل على 21 ألفا و679 صوت.ا

وتأتي تلك الأرقام وفق الإحصاء العددي للجان، مع التأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

انتخابات النواب مجلس النواب كفر الشيخ

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