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محمد أبو حامد يعلن خسارته في انتخابات مجلس النواب

02:39 ص الإثنين 09 نوفمبر 2020
محمد أبو حامد يعلن خسارته في انتخابات مجلس النواب

محمد أبو حامد

أعلن المرشح محمد أبو حامد، خسارته في انتخابات مجلس النواب في دائرة عابدين، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك".

وكتب أبو حامد: "قدر الله و ما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي و اخلف لي خيرًا منها.. أعلن خسارتي في الانتخابات البرلمانية، وأتمنى التوفيق لمن نال ثقة المواطنين من المرشحين".

وتابع: "و أتوجه بخالص الشكر و التقدير لكافة المواطنين الذين منحوني أصواتهم و أتمنى أن أكون دائماً عند حسن ظنهم بي."

وتأتي هذه النتائج مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

محمد أبو حامد انتخابات مجلس النواب دائرة عابدين فيس بوك

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