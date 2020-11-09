الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال 72 ساعة
كتب- يوسف عفيفي:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن الأمطار وأماكن سقوطها خلال 72ساعة مقبلة.
ونشرت الهيئة خريطة سقوط الأمطار عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك" على النحو التالي:
الاثنين
السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة.
الثلاثاء
السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة.
الأربعاء
السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة.
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