​​​الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن الأمطار وأماكن سقوطها خلال 72ساعة مقبلة.

ونشرت الهيئة خريطة سقوط الأمطار عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك" على النحو التالي:

الاثنين

السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة.

الثلاثاء

السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة.

الأربعاء

السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة.