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​​​الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

07:00 ص الإثنين 09 نوفمبر 2020
​​​الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

أمطار

كتب- يوسف عفيفي:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن الأمطار وأماكن سقوطها خلال 72ساعة مقبلة.

ونشرت الهيئة خريطة سقوط الأمطار عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك" على النحو التالي:

الاثنين
السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة.

الثلاثاء
السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة.

الأربعاء
السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والضبعة.

سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية

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