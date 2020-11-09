الكنيسة تدعو أسر طلاب رياض الأطفال والابتدائي للتجاوب مع حملة مكافحة الأمراض المتوطنة
(مصراوي):
دعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الآباء الكهنة في جميع كنائس الكرازة المرقسية في مصر، إلى تشجيع أبناء الكنيسة ممن لديهم أطفال في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، على التجاوب مع الحملة التي تنظمها وزارة الصحة من خلال الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة عن طريق إعطاء قرص واحد من عقار ميبيندازول لتلاميذ هاتين المرحلتين.
وأوضحت الكنيسة في بيان لها، أن ذلك يأتي لمكافحة انتشار مرض الديدان المعوية في الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر الجاري.
علمًا بأن الحملة ستقوم بإعطاء العقار من خلال المدارس.
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