أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الكنيسة تدعو أسر طلاب رياض الأطفال والابتدائي للتجاوب مع حملة مكافحة الأمراض المتوطنة

12:04 ص الإثنين 09 نوفمبر 2020
الكنيسة تدعو أسر طلاب رياض الأطفال والابتدائي للتجاوب مع حملة مكافحة الأمراض المتوطنة

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

(مصراوي):

دعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الآباء الكهنة في جميع كنائس الكرازة المرقسية في مصر، إلى تشجيع أبناء الكنيسة ممن لديهم أطفال في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، على التجاوب مع الحملة التي تنظمها وزارة الصحة من خلال الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة عن طريق إعطاء قرص واحد من عقار ميبيندازول لتلاميذ هاتين المرحلتين.

وأوضحت الكنيسة في بيان لها، أن ذلك يأتي لمكافحة انتشار مرض الديدان المعوية في الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر الجاري.

علمًا بأن الحملة ستقوم بإعطاء العقار من خلال المدارس.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لاب رياض الأطفال مكافحة الأمراض المتوطنة

الخبر التالى:

الكنيسة الأرثوذكسية: رسامة راهب وثلاثة قساوسة و8 قمامصة في دير المحرق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108962

    عدد المصابين

  • 100239

    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا