أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

عضو "تنسيقية الأحزاب": لدينا متابعين في كافة محافظات المرحلة الثانية

01:00 ص الإثنين 09 نوفمبر 2020
عضو "تنسيقية الأحزاب": لدينا متابعين في كافة محافظات المرحلة الثانية

نشوى الشريف

(مصراوي):


قالت نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غرفة عمليات تنسيقسة شباب الأحزاب والسياسيين، تتابع العملية الانتخابية منذ فتح اللجان في تمام التاسعة من صباح اليوم، وحتى غلقها في موعدها المحدد في التاسعة مساء.

وأشارت خلال المؤتمر الصحفي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسسبن، إلى أنه يتم متابعة العملية الانتخابية من خلال متابعي التنسيقية، في مختلف الدوائر الانتخابية، في كافة محافظات المرحلة الثانية.

ويتنافس في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، على مدى يومين، 2085 مرشحًا بالنظام الفردى في 70 دائرة، و142 مرشحًا بنظام القائمة في دائرتين، في محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأجريت انتخابات الجولة الأولى للمصريين في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020.

وتجرى جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية في أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020 للمصريين بالخارج، وفى الداخل تتم يومي 7 و8 ديسمبر 2020، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 14 ديسمبر 2020.​

نشوى الشريف نسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نتخابات مجلس النواب

الخبر التالى:

حارقة وتؤدي للوفاة.. خبيرا أرصاد وبيئة يكشفان تفاصيل كارثة "الصاعقة الرعدية"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108962

    عدد المصابين

  • 100239

    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا