عضو "تنسيقية الأحزاب": لدينا متابعين في كافة محافظات المرحلة الثانية

(مصراوي):



قالت نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غرفة عمليات تنسيقسة شباب الأحزاب والسياسيين، تتابع العملية الانتخابية منذ فتح اللجان في تمام التاسعة من صباح اليوم، وحتى غلقها في موعدها المحدد في التاسعة مساء.

وأشارت خلال المؤتمر الصحفي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسسبن، إلى أنه يتم متابعة العملية الانتخابية من خلال متابعي التنسيقية، في مختلف الدوائر الانتخابية، في كافة محافظات المرحلة الثانية.

ويتنافس في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، على مدى يومين، 2085 مرشحًا بالنظام الفردى في 70 دائرة، و142 مرشحًا بنظام القائمة في دائرتين، في محافظات القاهرة والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبية والغربية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأجريت انتخابات الجولة الأولى للمصريين في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر 2020، على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات بحد أقصى يوم 15 نوفمبر 2020.

وتجرى جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية في أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020 للمصريين بالخارج، وفى الداخل تتم يومي 7 و8 ديسمبر 2020، على أن يتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 14 ديسمبر 2020.​