أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

"البحوث الزراعية": دورة تدريبية حول الاستخدام الآمن للمبيدات

10:44 م الأحد 08 نوفمبر 2020
"البحوث الزراعية": دورة تدريبية حول الاستخدام الآمن للمبيدات

دورة تدريبية حول الاستخدام الآمن للمبيدات

كتب- أحمد مسعد:

نظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية، اليوم الأحد، الدورة التدريبية الخامسة تحت عنوان: "الاستخدام الصحيح والآمن لمبيدات الحشائش"، بمديرية الزراعة بالمنوفية، حيث تستمر فعالياتها لمدة 3 أيام.

وقال الدكتور عبده إسماعيل مدير المعمل، إن الدورة تهدف إلى توصيل الإرشادات الفنية الخاصة بمبيدات الحشائش للمزارعين، ما ينعكس بدوره على زيادة الإنتاج وتقليل المشاكل الناجمة عن إضرار استخدام مبيدات الحشائش على المحاصيل، بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

وأوضح إسماعيل، اليوم الأحد، أن البرنامج التدريبي للدورة سيتناول عددًا من الموضوعات أهمها التعرف على الحشائش المنتشرة في الزراعات المصرية وخسائرها للإنتاج الزراعي، وآلات الرش المستخدمة في رش مبيدات الحشائش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش مبيدات الحشائش، وأهم المبيدات الموصى بها في المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر طبقًا للتوصيات المعتمدة للجنة مبيدات الآفات الزراعية.

دورة تدريبية مبيدات الحشائش المنوفية مركز البحوث الزراعية

الخبر التالى:

حارقة وتؤدي للوفاة.. خبيرا أرصاد وبيئة يكشفان تفاصيل كارثة "الصاعقة الرعدية"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108962

    عدد المصابين

  • 100239

    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصدر بـ"التعليم": انتظام الدراسة غدًا باستثناء محافظتين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا