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"وائل الدمرداش" رئيسًا للقطاع التجاري بمصر للطيران

10:36 م الأحد 08 نوفمبر 2020
"وائل الدمرداش" رئيسًا للقطاع التجاري بمصر للطيران

وائل الدمرداش

كتب- محمد عبيد:

أصدر الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الأحد قرارًا بتكليف وائل الدمرداش للعمل رئيسًا للقطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، خلفًا لعمرو العدوي الذي قدم الطيار رشدي زكريا الشكر له علي جهوده خلال الفترة الماضية.

وشغل الدمرداش عدة مناصب آخرها مدير مكتب مصرللطيران بفرانكفورت، كما سبق له إدارة مكتب مصر للطيران بمدينه دار السلام، ومن قبل ذلك تولى العديد المناصب الإدارية منها مدير عام المبيعات الخارجية، ومدير عام تخطيط الشبكات بالقطاع التجاري لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والمدير التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس).


وائل الدمرداش رشدي زكريا شركة

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