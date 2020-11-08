إقبال على التصويت في آخر أيام التصويت في انتخابات النواب 2020 (فيديو)

(مصراوي):

أغلقت اللجان الفرعية أبوابها بنهاية اليوم الثاني والأخير من تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، في 13 محافظة، حيث يحق التصويت لنحو 33 مليون ناخبًا من المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين.

وجاء إغلاق الصناديق عقب إدلاء آخر ناخب موجود داخل المقر الانتخابي، وبدأ القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب مباشرة أعمال الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين داخل مقر اللجان الفرعية.

ويستعرض "مصراوي" في التقرير التالي أهم أحداث اليوم الثاني والأخير من انتخابات النواب..

- بدء اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب بوسط البلد



- توافد الناخبين على لجنة التوفيقية بشبرا مصر في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب



- وزيرة التعاون الدولي تدلي بصوتها بانتخابات مجلس النواب بالتجمع الخامس



- تزايد أعداد الناخبين في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب بلجان مصر الجديدة



- استمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع بشبرا مصر في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب



- استمرار توافد الناخبين على لجان الاقتراع بمصر الجديدة في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب



- تزايد أعداد الناخبين في ثاني أيام انتخابات النواب بشبرا مصر



- الشباب والمسنون يتصدرون عملية التصويت في اليوم الأخير من انتخابات النواب



- توافد الناخبين قبل دقائق من إغلاق لجان الاقتراع في شبرا مصر



- تزايد الناخبين قبل دقائق من إغلاق لجان الاقتراع في وسط البلد

