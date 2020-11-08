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إغلاق وتشميع سنتر تعليمي للدروس الخصوصية في الجيزة (صور)

08:26 م الأحد 08 نوفمبر 2020
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، ضبط سنتر تعليمي للدروس الخصوصية، على طريق دير طموه وحدة منيل شيحة.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أنه تم رفع 106 كراسي وإغلاق السنتر، وجار استصدار قرار إغلاق إداري، بالتنسيق مع شرطة المرافق لإغلاق وتشميع السنتر، وأودعت المضبوطات في مخازن المدينة.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برصد المخالفات على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مراكز الدروس الخصوصية المخالفة.

مدينة أبو النمرس الجيزة الدروس الخصوصية تشميع سنتر تعليمي

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