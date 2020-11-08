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بعد لقائه وزير الخارجية الفرنسي.. "هاشتاج" شيخ الأزهر يتصدر مواقع التواصل

08:19 م الأحد 08 نوفمبر 2020
بعد لقائه وزير الخارجية الفرنسي.. "هاشتاج" شيخ الأزهر يتصدر مواقع التواصل

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

تصدر هاشتاج شيخ الأزهر موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك، وتويتر، اليوم الأحد، بعد لقاء الإمام الأكبر بوزير الخارجية الفرنسي، بمقر مشيخة الأزهر الشريف.

واتسمت تصريحات فضيلة الإمام الأكبر خلال اللقاء بالجرأة والبعد عن الدبلوماسية، وكانت بمثابة رسائل صريحة للدفاع عن نبي الهدى والدين الإسلامي والإدانة والرفض الكاملين لكل أشكال الخلط بين الإسلام والإرهاب.

وجاءت تصريحات الإمام الأكبر معبرة تماما عن نبض الشارع العربي والإسلامي، كما وصفها المسلمون حول العالم بال "مثالية"، ما دفع عددا كبيرا من رواد التواصل الاجتماعي لتداولها ومشاركتها عبر منصاتهم وصفحاتهم الشخصية.

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