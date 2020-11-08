أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

حدث في 8 ساعات| الصحة تكشف أقل الفئات إصابة بـ"كورونا".. والمحال المستثناة من الغلق اليومي

07:58 م الأحد 08 نوفمبر 2020
حدث في 8 ساعات| الصحة تكشف أقل الفئات إصابة بـ"كورونا".. والمحال المستثناة من الغلق اليومي

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد لطفي:


شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها لقاء شيخ الأزهر أحمد الطيب بوزير خارجية فرنسا، ومؤتمر صحفي لوزيرة الصحة، وإعلان قرار جديد من جهاز حماية المستهلك بشأن "الجمعة البيضاء".

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

أحمد الطيب فرنسا وزارة التنمية المحلية مجلس الوزراء جهاز حماية المستهلك فيروس كورونا

الخبر التالى:

بعد لقاءه بوزير الخارجية الفرنسي.. "هاشتاج" شيخ الأزهر يتصدر مواقع التواصل

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108962

    عدد المصابين

  • 100239

    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"كتل سحابية ضخمة".. الأرصاد تعلن طقس اليومين المقبلين وأماكن سقوط الأمطار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا