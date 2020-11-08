حدث في 8 ساعات| الصحة تكشف أقل الفئات إصابة بـ"كورونا".. والمحال المستثناة من الغلق اليومي

كتب- أحمد لطفي:



شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها لقاء شيخ الأزهر أحمد الطيب بوزير خارجية فرنسا، ومؤتمر صحفي لوزيرة الصحة، وإعلان قرار جديد من جهاز حماية المستهلك بشأن "الجمعة البيضاء".

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: