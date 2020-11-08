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4 مصابين في حادث تصادم ببني سويف

07:34 م الأحد 08 نوفمبر 2020
4 مصابين في حادث تصادم ببني سويف

حادث سير

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي، في نطاق محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع تصادم بين سيارتين على طريق (القاهرة-أسيوط الزراعي)، ما أسفر عن إصابة: سالم سليمان سالم (73 عامًا)، باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجرح قطعي حوالي 5 سم، وعلى محمد متولي (26 عامًا)، باشتباه كسر بالقدم اليسرى واليد اليسرى، وأسماء عادل حمادة (18 عامًا)، بكدمات متفرقة، وأمنية عدنان أحمد (18 عامًا)، باشتباه كسر بالقدم اليسرى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.​

حادث سير بني سويف مديرية أمن بني سويف

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