لأول مرة.. إجراء جراحة عمود فقري بمستشفى المنيرة العام

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كتب- أحمد جمعة:

أعلنت إدارة مستشفى المنيرة العام، إجراء جراحة عمود فقري لمريضة، في إطار استحداث خدمات جديدة وجراحات جديدة بالمستشفى.

جاء ذلك بعدما حضرت مريضة إلى عيادة العمود الفقري وتعاني من آلام مزمنة أسفل الظهر، وزادت عليها الآلام من 3 أشهر بطريقة شديدة، وجرى فحص المريضة وعمل الأشعة اللازمة للتشخيص، ووجد أنها تعاني من انزلاق فقاري قطني بين الفقرات القطنية الرابعة والخامسة والأولى التجزئة مؤثر وضاغط علي جذور الأعصاب، ليتم استخراج قرار علاج على نفقة الدولة بشكل عاجل.

وأوضح بيان للمستشفى، أنه تم إجراء جراحة توسيع للقناة العصبية ومخارج جذور الأعصاب وتثبيت للفقرات الرابعة والخامسة القطنية والأولى العجزية بواسطة أعمدة ومسامير ودمج للفقرات بواسطة رقعة عظمية ذاتية وقفص كربوني بين الفقرات القطنية الرابعة والخامسة.

يذكر أن الجراحة استمرت قرابة 3 ساعات، وخرجت المريضة بحالة جيدة على القسم الداخلي وحالتها مستقرة.

تكون فريق الجراحة من الدكتور سعيد الديب استشاري جراحة العمود الفقري، والدكتور محمود زكريا أخصائي جراحة العمود الفقرى، والدكتور سيد خليفة أخصائي العظام، والتخدير للدكتور كريم مخيمر وتحت إشراف الدكتور علي محمد رئيس قسم العظام والدكتور عمرو شومان نائب مدير العمليات.

من جانبه، قدَّم الدكتور كريم سلام مدير المستشفى، الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، التي كان لها الفضل في دعمها للتعاقد مع أساتذة الجامعات والمعاهد التعليمية، في مختلف التخصصات ودعمها لتطوير القطاع الطبي.

وأضاف مدير المستشفى أنه تم إجراء جراحات مستحدثة، مشددا على الدور التعليمى للمستشفى بالإضافة لدوره العلاجي والمجتمعي في خدمة المواطنين فى الحصول على أحدث طرق العلاج.

وأشار إلى أهمية الخدمات الجراحية المستحدثة كتجربة أولى ورائدة أضافها المستشفى، مما يعد ذلك دليلًا على نجاح استراتيجية إدارة المستشفى في تفعيل بروتوكولات الوزارة لجذب المرضى، مقدما الشكر لجميع الفرق الطبية بالمستشفى على أدائهم الرائع ومجهودهم المتميز.