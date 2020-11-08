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وزير خارجية فرنسا: المسلمون جزء من مجتمعنا ويمارسون شعائرهم في ظل حماية الدولة

05:43 م الأحد 08 نوفمبر 2020
وزير خارجية فرنسا: المسلمون جزء من مجتمعنا ويمارسون شعائرهم في ظل حماية الدولة

جان-إيف لودريان

كتب- محمود مصطفى:

قال وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، إن فرنسا تكن احترامًا عميقًا للإسلام ومكانته في الثقافة والتاريخ والعلوم الفرنسية، وتأمل أن تشجع وتنمي البحوث وتعاليم الإسلام وحضارته وثقافته والتي تخص مؤسسة الأزهر بشكل مباشر، وأهمية صوت الأزهر والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في الدعوة إلى التسامح والاعتدال.

وأضاف لورديان خلال تصريحات صحفية أدلى بها في مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر، عقب لقائه مع الإمام الأكبر، اليوم الأحد، أن المؤمنين المسلمين في فرنسا جزء متكامل من المجتمع الفرنسي، وبإمكانهم أن يمارسوا شعائرهم في مناخٍ محمي من الدولة.

وقال لودريان إن المعركة الوحيدة التي يجب أن نحاربها وبجانب أصدقاء وشركاء مثل مصر هى ضد الإرهاب والتطرف وضد هؤلاء الذين يشوهون الدين لأغراض سياسية، ونحن نفرِّق بين الإسلام وهؤلاء المتطرفين، وأن المسلمين هم أول ضحايا الإرهاب. مضيفًا أنه مع مؤسسة عظيمة مثل الأزهر يجب أن نقاتل ضد هذا الخليط من الكراهية وضلالات المتطرفين الدينية.

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جان إيف لودريان فرنسا الإسلام الإرهاب الأزهر الشريف

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