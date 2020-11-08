أكثر الكلمات إنتشاراً

الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس طفل المرور سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

انطلاق البرنامج التدريبي للعاملين بالدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية

05:39 م الأحد 08 نوفمبر 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

(مصراوي):

أعلنت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأحد، في عقد البرنامج التدريبي الأساسي للعاملين بالدولة، والمرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن التدريب في عدة مجالات منها مكافحة الفساد، والحوكمة، والتنمية البشرية، والبنية المعلوماتية.

كما عقدت الأكاديمية برنامجًا تدريبيًا لقيادات وزارة الأوقاف في مجال مواجهة الإرهاب الإلكتروني، خلال الفترة من 21 وحتى 22 أكتوبر 2020.

الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد هيئة الرقابة الإدارية العاصمة الإدارية

الخبر التالى:

"غسيل كلوي وزواج يتيمات".. السيسي يوجّه بتفعيل مبادرات جديدة بقيمة مليار جنيه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 108962

    عدد المصابين

  • 100239

    عدد المتعافين

  • 6355

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 50135680

    عدد المصابين

  • 35514986

    عدد المتعافين

  • 1255442

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قمة بريميرليج.. مانشستر سيتي 1-1 ليفربول.. التعادل لأصحاب الأرض

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا