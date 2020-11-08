انطلاق البرنامج التدريبي للعاملين بالدولة المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية
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(مصراوي):
أعلنت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، اليوم الأحد، في عقد البرنامج التدريبي الأساسي للعاملين بالدولة، والمرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
ويتضمن التدريب في عدة مجالات منها مكافحة الفساد، والحوكمة، والتنمية البشرية، والبنية المعلوماتية.
كما عقدت الأكاديمية برنامجًا تدريبيًا لقيادات وزارة الأوقاف في مجال مواجهة الإرهاب الإلكتروني، خلال الفترة من 21 وحتى 22 أكتوبر 2020.
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