وزيرة الصحة: رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير أكثر من ٦٠٪ من مستشفيات الحميات والصدر

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير أكثر من ٦٠٪ من مستشفيات الحميات والصدر، ودعمها بالأجهزة وشبكات الغازات وكل الاحتياجات اللازمة، بالإضافة إلى التدريب المستمر للقوى البشرية وتوفير برامج للتدريب في كل التخصصات ومعايير مكافحة العدوى، وزيادة شبكة المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان من خلال ٦١ معملًا على مستوى محافظات الجمهورية وإمدادها بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة الصحة آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر مقارنة بدول العالم والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة والإرشادات المهمة لتوعية المواطنين بالتزامن مع بداية فصل الشتاء والموجة الثانية لفيروس كورونا (كوفيد- ١٩) في العديد من دول العالم.

يأتي ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة، اليوم الأحد، بحضور الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المهني، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محسن طه رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

وأكدت زايد استمرار العمل بالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة؛ لتحسين الصحة العامة للمواطنين في مواجهة فيروس كورونا، حيث إن جميع خدمات الكشف وتقديم العلاج بالمجان، وذلك من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة الكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار، بالإضافة إلى توفير كل خدمات الرعاية الأساسية والتطعيمات واستمرار القوافل العلاجية في كل المحافظات، كما يتم توفير ألبان الأطفال والعلاج للأمراض المزمنة لمدة ٣ شهور بالمجان.

وأضافت وزيرة الصحة أنه تمت زيادة عدد مقاعد الخط الساخن (١٠٥) إلى ٨٠٠ مقعد باللغتين العربية والإنجليزية؛ بهدف سرعة الرد على استفسارات المواطنين.