أزمة الرسوم المسيئة.. وزير خارجية فرنسا يصل مشيخة الأزهر للقاء الإمام الأكبر
كتب - محمود مصطفى:
وصل قبل قليل، إلى مقر مشيخة الأزهر بالدراسة، وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، للقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.
وقالت مصادر مطلعة بالأزهر الشريف، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب سيبحث مع وزير الخارجية الفرنسي أزمة الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، التي وقعت بفرنسا مؤخرا.
وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن وزير الخارجية الفرنسي سيقدم توضيحا لفضيلة الإمام الأكبر عما حدث في أزمة الرسوم المسيئة.
وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع أن يحضر اللقاء بعض قيادات الأزهر الشريف، والوفد المرافق لوزير خارجية فرنسا.
ووصل مطار القاهرة الدولي، صباح الأحد، جان إيف لودريان، وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، في زيارة رسمية للبلاد يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين لبحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر وفرنسا، ولا سيما ليبيا، فضلًا عن عملية السلام في الشرق الأوسط والتطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط.
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