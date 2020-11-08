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تستهدف 1.4 مليون طالب.. انطلاق حملة التطعيم ضد الديدان المعوية بمدارس الجيزة

02:59 م الأحد 08 نوفمبر 2020
تستهدف 1.4 مليون طالب.. انطلاق حملة التطعيم ضد الديدان المعوية بمدارس الجيزة

ارشيفية

كتب- محمد نصار:

تطلق محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارتي الصحة والتربية والتعليم، عدة حملات تطعيمية خلال الشهر الحالي بجميع المدارس على مستوى المحافظة لتوفير الوقاية اللازمة للطلاب.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أن الحملات تأتي في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بصحة طلاب المدارس وحمايتهم من الأمراض.

وقال المحافظ، إن مديرية الصحة ستبدأ في تنفيذ الحملة القومية لتجريع تلاميذ المدارس ضد الأمراض السارية والديدان المعوية بدءاً من اليوم الموافق 8 نوفمبر، وتستمر حتى 19 نوفمبر الجاري وتستهدف مليون و423 ألفا من طلاب الـ "ك جي ١ و٢" بالحضانات الملحقة بالمدارس الحكومية وطلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية والخاصة والأزهرية في جميع المناطق بمحافظة الجيزة.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات المختصة بتذليل أي عقبات أمام الفرق الطبية لتسهيل عملهم لتحقيق الاستفادة القصوى لطلاب المدارس.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إلى أن الفرق الطبية ستمر على المدارس لإعطاء التلاميذ الجرعة وهي عبارة عن قرص من عقار ميبندازول سهل الذوبان بالفم ذو طعم مقبول، حيث يقضي هذا العلاج على الديدان الدبوسية والإسكارس التي تصيب الأطفال في هذه المرحلة العمرية.

وأوضح أن فرق التثقيف الصحي قامت خلال الأسبوعين الماضيين بالتوعية بالحملة إلى جانب التوعية بأهمية النظافة الشخصية ونظافة مصدر الطعام.

حملة التطعيم ضد الديدان المعوية مدارس الجيزة وزارة الصحة

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