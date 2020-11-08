اليوم.. الإمام الأكبر يلتقي وزير خارجية فرنسا بالمشيخة لبحث أزمة الرسوم المسيئة
كتب - محمود مصطفى:
يلتقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم، وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بمقر المشيخة بالدراسة.
وقالت مصادر مطلعة بالأزهر الشريف، إن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب سيبحث مع وزير الخارجية الفرنسي أزمة الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، التي وقعت بفرنسا مؤخرا.
وأضافت المصادر في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن وزير الخارجية يزور مشيخة الأزهر بعد عصر اليوم، ويقدم توضيحا لفضيلة الإمام الأكبر عما حدث في أزمة الرسوم المسيئة.
وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع أن يحضر اللقاء بعض قيادات الأزهر الشريف، والوفد المرافق لوزير خارجية فرنسا.
ووصل مطار القاهرة الدولي، صباح الأحد، جان إيف لودريان، وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، في زيارة رسمية للبلاد يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين لبحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر وفرنسا، ولا سيما ليبيا، فضلًا عن عملية السلام في الشرق الأوسط والتطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
108962
عدد المصابين
-
100239
عدد المتعافين
-
6355
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
50135680
عدد المصابين
-
35514986
عدد المتعافين
-
1255442
عدد الوفيات
إعلان