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الأسعار ارتفعت 350 جنيهًا في القنطار.. مدير معهد القطن: انتهاء موسم جني المحصول قريبًا

02:02 م الأحد 08 نوفمبر 2020
الأسعار ارتفعت 350 جنيهًا في القنطار.. مدير معهد القطن: انتهاء موسم جني المحصول قريبًا

قطن

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المعهد قام بإصدار تحذيرات للمزارعين والمحالج من احتمالية سقوط أمطار غزيرة، وضرورة عمل مظلات للمحصول، مشيرًا إلى أن نسب التأثير على الكميات في المزادات والمحالج لا تعدي الـ5%.

وأضاف مسعد، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن موسم جني القطن سوف ينتهي خلال أيام؛ حيث إن عمليات الجني بلغت 90%، لافتًا إلى أن عملية التسويق ما زالت مستمرة.

ولفت مدير معهد بحوث القطن إلى أن أسعار تسويق المحصول مرتفعة؛ حيث بدأ الموسم بسعر 2250 جنيهًا ووصل السعر حاليًّا إلى 2450 جنيهًا.

وأوضح مسعد أن الصنف الجديد "جيزة 97" سوف يشهد زيادة في مساحته من 100 فدان إلى 1500 فدان، مؤكدًا الانتهاء من تسويق 750 ألف قنطار من إجمالي مليون و200 ألف.

وأشار مدير معهد بحوث القطن إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة من المحصول بلغ 183 ألف فدان، مضيفًا أن متوسط الإنتاجية بلغ 8.5 قنطار للفدان.

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