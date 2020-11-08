بعد تجربته في مصر.. رئيس اللجنة العلمية: إضافة دواء جديد لبروتوكول علاج كورونا

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إضافة عقار "الأيفرمكتين" ضمن البروتوكول المُحدّث لعلاج كورونا، بعد أسابيع من إجراء التجارب عليه في مصر.

وفي الأساس، يستخدم هذا الدواء لعلاج الديدان الطفيلية.

كان مصراوي انفرد في يونيو الماضي، ببدء فريق بحثي من وزارة الصحة والسكان، تجربة سريرية جديدة بشأن استخدام عقار "الأيفرمكتين" كعلاج محتمل لمرضى فيروس كورونا المستجد.

وقال "حسني" في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، إن البروتوكول العلاجي المحدث يتألف من ٢٤ صفحة بداية من تشخيص المرض إلى وسائل العلاج، ومعدلات المناعة وأجهزة الأكسجين بكثافة عالية وكيفية استخدامه في الوقت الصحيح، كما تم وضع البلازما في بروتوكول العلاج وكيفية استخدامها ومضادات الفيروسات.

ولفت إلى تدريب الأطباء على بروتوكول العلاج الجديد والعمل على كل المحاور ومنها مكافحة العدوى لحماية الفريق الطبي والمريض.

وفي سياق متصل، أشار حسني إلى تجهيز مستشفيات الصدر والحميات بأحدث الأجهزة منها أحدث جهاز لجلسات الأكسجين على مستوى العالم، وشراء ٢٠٠ جهاز وتم توزيعها على المستشفيات وعمل دورة تدريبية على استخدام هذا الجهاز.